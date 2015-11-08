Рахимов: «Комбарову и Глушакову есть куда пойти»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ прокомментировал возможность приобретения Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Напомним, ранее появлялась информация о том, что эти футболисты находятся в числе тех, кто может покинуть «Спартак» в ближайшее время.

«Я не могу назвать фамилии, но нам бы они помогли все. Ведущие игроки, имеется в виду. Там назвали двоих-троих, тем более что у них паспорта российские. Я не читал, но мне сказали, что там в списке Комбаров, Глушаков. Если говорить о них, то думаю, что они нам очень помогут. Другое дело, что им есть куда пойти: вместе с этими слухами появились и другие, в которых ведущие клубы заявили о своем интересе к ним», – говорит Рахимов.