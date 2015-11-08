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Рахимов: «Комбарову и Глушакову есть куда пойти»

8 ноября 2015, 01:38
10

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ прокомментировал возможность приобретения Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Напомним, ранее появлялась информация о том, что эти футболисты находятся в числе тех, кто может покинуть «Спартак» в ближайшее время.

«Я не могу назвать фамилии, но нам бы они помогли все. Ведущие игроки, имеется в виду. Там назвали двоих-троих, тем более что у них паспорта российские. Я не читал, но мне сказали, что там в списке Комбаров, Глушаков. Если говорить о них, то думаю, что они нам очень помогут. Другое дело, что им есть куда пойти: вместе с этими слухами появились и другие, в которых ведущие клубы заявили о своем интересе к ним», – говорит Рахимов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Рахимов Рашид
Комментарии (10)
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VVM1964
1446936138
С ТАКОЙ ИГРОЙ ВСЕЙ КОМАНДЕ ЕСТЬ КУДА ИДТИ ..................
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Дима1960
1446937194
Однозначно им есть куда пойти!
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Alex2712
1446939360
Не надо оно вам и никому не надо - это не ипгроки, а дрянь!!!
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lokoman92
1446953486
Глушакова надо обратно в локо и димку комабарова тоже с ним забрать) Черевченко сделает из них людей) глушаков на замену тарасову, а то шишкина задалбали дергать то туды то сюды и комбаров на замену самедову, а то григорьев вообще ни о чем)
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Сармат Ростов
1446967207
Там ещё один Комбаров, в качестве бонуса))) Купите Глушакова и Комбарова
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Сармат Ростов
1446967270
...и второго Комбарова получите бесплатно !!!
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андрей андреев
1446973978
Бердыева на них нет)))
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