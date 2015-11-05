«Спартак» выставил на трансфер Глушакова и братьев Комбаровых

Я предполагал - 02.11.2015 14:42 Аленичев: «Не хватило эмоций, сказался вылет из Кубка».
Зимой на выход: Широков, Глушаков, Макеев, Мовсисян; Летом на выход: Озбилис (не по игровым качествам, а по отношению тренера), Комбаров Д., Ромуло; С тренером было бы не правильно расставаться, надо дать поработать, хотя......
Столичный «Спартак» сообщил агенту Павлу Андрееву о том, что Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Кирилл Комбаров были выставлены на трансфер.
Ранее директор «Спартака» Сергей Родионов упоминал о том, что в команде есть «игроки, которые тянут «Спартак» назад и от которых следует освободиться».
Дмитрий и Кирилл Комбаровы пришли в «Спартак» из московского «Динамо» в 2010 году. Глушаков перешел в стан красно-белых из «Локомотива» в 2013-м году.