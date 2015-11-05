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    «Спартак» выставил на трансфер Глушакова и братьев Комбаровых

    Столичный «Спартак» сообщил агенту Павлу Андрееву о том, что Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Кирилл Комбаров были выставлены на трансфер.

    Ранее директор «Спартака» Сергей Родионов упоминал о том, что в команде есть «игроки, которые тянут «Спартак» назад и от которых следует освободиться».

    Дмитрий и Кирилл Комбаровы пришли в «Спартак» из московского «Динамо» в 2010 году. Глушаков перешел в стан красно-белых из «Локомотива» в 2013-м году.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2015 13:03
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 6 ноября 2015, 11:00

      Я предполагал - 02.11.2015 14:42 Аленичев: «Не хватило эмоций, сказался вылет из Кубка».
      Зимой на выход: Широков, Глушаков, Макеев, Мовсисян; Летом на выход: Озбилис (не по игровым качествам, а по отношению тренера), Комбаров Д., Ромуло; С тренером было бы не правильно расставаться, надо дать поработать, хотя......

      0
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      Рейтинг: +12

      Фармазон 5 ноября 2015, 19:05

      Продают не игроков, а опг. Как игрока Диму бы оставили...

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 ноября 2015, 18:13

      Димку Камбарова жалко.

      0
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      Рейтинг: +18

      famylka 5 ноября 2015, 16:31

      краснодар подсуетится;

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 5 ноября 2015, 16:29

      Ну что, Дениска, сходил за титулами?

      4
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > CSKA-39- 5 ноября 2015, 17:37

      Это и хотел написать) помню его интервью когда он из Локо уходил)

      3
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      Рейтинг: +496

      firs04 5 ноября 2015, 16:28

      АДЖА!!! Пошла вода горячая!!!

      1
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      Рейтинг: +12

      eler58 5 ноября 2015, 16:26

      Комбаровы бездарные игрули согласен,а вот Глушаков???

      1
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 5 ноября 2015, 16:21

      ВСЕХ на базар вместе с тренером,и со скидкой чтоб быстрей забрали

      -2
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      Рейтинг: +8940

      vladik12 5 ноября 2015, 16:07

      Свершилось! Прозрели. Туда вам и дорога, ребят, - в борьбу за выживание.

      2
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      Рейтинг: +197

      proekt 5 ноября 2015, 15:53

      УРРРРААААААА!!!
      Армян тоже надо убрать, а также Граната и Широкова.

      2
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