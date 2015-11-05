«Спартак» выставил на трансфер Глушакова и братьев Комбаровых

Столичный «Спартак» сообщил агенту Павлу Андрееву о том, что Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Кирилл Комбаров были выставлены на трансфер.

Ранее директор «Спартака» Сергей Родионов упоминал о том, что в команде есть «игроки, которые тянут «Спартак» назад и от которых следует освободиться».

Дмитрий и Кирилл Комбаровы пришли в «Спартак» из московского «Динамо» в 2010 году. Глушаков перешел в стан красно-белых из «Локомотива» в 2013-м году.

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