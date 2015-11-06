«Мордовия» – «Анжи». Онлайн-трансляция

Сегодня стартует 15 тур российской премьер-лиги. Открывает тур матч «Мордовия» – «Анжи», который пройдет на стадионе «Старт».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» – «Анжи». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00. Не пропустите!