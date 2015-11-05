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«Рубин» ищет нового тренера европейского уровня

5 ноября 2015, 11:07
6

Генеральный директор «Рубина« Ильгиз Фахриев рассказал о поисках нового главного тренера, который будет способен вывести клуб на европейский уровень.

"У нас есть цель – мы хотим найти очень квалифицированного тренера, который вывел бы клуб на совершенно другой уровень. На европейский уровень, чтобы подтянуть все структуры. Приглашение тренера должно вывести клуб на новый уровень.

Это российский или иностранный специалист? Мы рассматриваем различные варианты. Но опять же многое зависит от наших возможностей по бюджету.

Что касается Евдокимова, то у меня с ним не было никаких разговоров. Официально могу заявить, что я с ним не говорил. Я знаком с ним, очень хорошо его знаю, мне импонирует его работа в «Газовике», уверен, что он выведет команду в Премьер-лигу. У него хорошие перспективы", – заявил Фахриев.

Напомним, что сейчас с командой работает Валерий Чалый.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Россия Рубин Чалый Валерий
Комментарии (6)
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Gramozeka
1446711362
У вас он был! Ток вы его выгнали.
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Barsuk52
1446711910
только карпина не надо
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graf34
1446717253
Для Рубина нет тренера более европейского, чем Бердыев...ну и его возврат, как мне кажется, обойдется дешевле...
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russell-9
1446720528
"Привет" Минниханову.Не совал был свой нос в дела Рубина и возможно не была бы команда в таком состоянии.Ну у нас как всегда - спорт&политика.
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Zeff
1446723471
Обыграйте Ливерпуль, и Клопп не устоит.
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