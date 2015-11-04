Матье не попал в заявку на матч с БАТЭ

Защитник «Барселоны« Жереми Матье вынужден будет пропустить матч Лиги чемпионов с БАТЭ. Его отсутствие не связано с травмой. Причины не попадания в заявку каталонской команды на поединок с белорусским клубом наставник «Барселоны» Луиса Энрике разглашать не стал.

Кроме Матье, в заявке также отсутствуют продолжающие восстановление после травмы Дуглас, Рафинья и Лионель Месси.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – БАТЭ состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.