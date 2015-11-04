Гилерме: «Черевченко умеет создать хорошую атмосферу»

Голкипер столичного «Локомотива» Маринато Гилерме сравнил работу в клубе последних специалистов, сделав акцент на нынешнем наставнике «железнодорожников» Игоре Черевченко.

«Поначалу с Кучуком все было очень хорошо. Но потом он изменился – другим стало отношение и к игрокам, и к тренировкам. Если сравнивать с самым началом его работы, он как будто расслабился.

Когда Кучук только пришел, он все жестко контролировал. Но потом как-то упустил это. Божович сразу все упустил? У него просто не получилось, его стиль не работал. Как и не получилось с Биличем. Божович постоянно шутил, на каждой тренировке было весело.

Что изменилось при Черевченко? Черевченко много про нас знает, он давно здесь. Он умеет создать хорошую атмосферу. Я не могу объяснить, за счет чего. Это все происходит ежедневно: на тренировках, на кухне – везде. Мы его очень уважаем, и он нас очень уважает. Но дело не только в атмосфере, ее одной мало.

Каждый день работали над проблемами и исправляли их. При Черевченко теория стала длиться столько, сколько надо: не много, как с Кучуком, и не мало, как с Божовичем», - рассказал Гилерме.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги «Локомотив» делит вторую строчку в турнирной таблице с «Ростовом». После 14 матчей москвичи набрали 27 очков.