Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гилерме: «Черевченко умеет создать хорошую атмосферу»

4 ноября 2015, 12:51
1

Голкипер столичного «Локомотива» Маринато Гилерме сравнил работу в клубе последних специалистов, сделав акцент на нынешнем наставнике «железнодорожников» Игоре Черевченко.

«Поначалу с Кучуком все было очень хорошо. Но потом он изменился – другим стало отношение и к игрокам, и к тренировкам. Если сравнивать с самым началом его работы, он как будто расслабился.

Когда Кучук только пришел, он все жестко контролировал. Но потом как-то упустил это. Божович сразу все упустил? У него просто не получилось, его стиль не работал. Как и не получилось с Биличем. Божович постоянно шутил, на каждой тренировке было весело.

Что изменилось при Черевченко? Черевченко много про нас знает, он давно здесь. Он умеет создать хорошую атмосферу. Я не могу объяснить, за счет чего. Это все происходит ежедневно: на тренировках, на кухне – везде. Мы его очень уважаем, и он нас очень уважает. Но дело не только в атмосфере, ее одной мало.

Каждый день работали над проблемами и исправляли их. При Черевченко теория стала длиться столько, сколько надо: не много, как с Кучуком, и не мало, как с Божовичем», - рассказал Гилерме.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги «Локомотив» делит вторую строчку в турнирной таблице с «Ростовом». После 14 матчей москвичи набрали 27 очков.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Гилерме Билич Славен Божович Миодраг Кучук Леонид Черевченко Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
APchelov
1446652097
Наверху таблицы атмосфера , как правило, хорошая. Скатитесь вниз, вспомните другую атмосферу )))
Ответить
Главные новости
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
4
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
9
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
11
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
18
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
11
Все новости
Все новости
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
1
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
2
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
9
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
11
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
18
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
11
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
1
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
4
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
4
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:35
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:33
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
5
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
2
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
1
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
8
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+