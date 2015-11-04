Трапп злится на самого себя за ошибку в матче с «Реалом»

Вратарь «ПСЖ» Кевин Трапп поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом», который завершился победой мадридского клуба со счетом 1:0.



«Конечно же, я зол на самого себя. Всегда хочу играть на 100 процентов, помогать команде. Если допускаю ляп, воспринимаю это очень серьезно, пусть ошибки и являются частью футбола. Ситуация с голом «Реала» получилась странной. Я фокусировался на мяче и не видел оппонента, пусть это и не оправдание. Когда команда так хорошо проводит матч и проигрывает, это разочаровывает. Мы очень расстроены результатом», – сказал немец.

После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» с семью очками занимает второе место в группе А, возглавляет – «Реал» с десятью баллами.