«Рома» – «Байер». Смотреть онлайн

В прошлом туре в Леверкузене на «Бай-Арене» зрители стали свидетелями одного из самых зрелищных матчей в истории Лиги Чемпионов, завершившегося с общим счетом 4-4. Хорошие шансы победить были у подопечных Руди Гарсии при счете 4-2 в их пользу, но удержать преимущество «волкам» не удалось. Теперь для сохранения перспектив в борьбе за выход из группы «Роме» очень важно обыгрывать «Байер» уже на своем поле.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Рома» – «Байер», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:45.