Главный тренер «Мальме»: «Мы предоставили «Шахтеру» слишком много пространства»

Главный тренер «Мальме» Аге Хареиде после гостевого поражения от донецкого «Шахтера» (0:4) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что планировал действовать также, как ив прошлом туре, когда его подопечные добились победы со счетом 1:0.



«У нас в целом был тот же план, что и в первом матче с «Шахтером». Но мы с самого начала выглядели плохо. Мы были недостаточно агрессивны, предоставляли соперникам слишком много пространства. «Шахтер» взвинтил темп и играл намного лучше нас. «Шахтер» – действительно очень хорошая команда», – сказал Хареиде.

После четырех туров Лиги чемпионов «Мальме» с тремя очками занимает последнее место в группе А, возглавляет – «Реал» с десятью баллами.