Березуцкий: «Шансы на выход из группы у ЦСКА есть»

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который завершился победой манкунианцев со счетом 1:0. Также футболист выразил надежду, что результат встречи с «Вольфсбургом» будет положительным.



«Оборонялись неплохо, в концовке имели момент. Может, было бы не совсем логично, если бы забили. По игре поражение, наверное, закономерно. Когда не реализовали момент и следом пропустили, естественно, было разочарование. Очень много сил потратили. Можно сказать, что 70 процентов времени оборонялись. У нас практически не было передышек, чтобы какое-то время подержали мяч.



Шансы на выход из группы есть, впереди две очень важные игры. Надеюсь, что результат домашнего матча с «Вольфсбургом» будет положительным и все будет решаться в последнем туре в Эйндховене», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

После четырех туров Лиги чемпионов ЦСКА с четырьмя очками находится на последнем месте в группе, лидирует «Манчестер Юнайтед» с семью баллами.