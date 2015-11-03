Вице-президент «Ростова»: «Мечтаем сыграть на «Камп Ноу»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал выход команды на второе место в таблице РФПЛ после победы в матче 14-го тура против «Динамо» (1:0). Он считает, что о Лиге чемпионов ростовчанам думать пока рано.

«Мы идем поэтапно – от игры к игре. В следующем туре «Ростов» ждет «Урал». У нас праздник. В Ростове-на-Дону сборная России примет Хорватию. У народа прекрасное настроение. Дай бог, чтобы все было нормально», – говорит Шикунов.

Также вице-президент признался, что в «Ростове» мечтают сыграть против «Барселоны» на ее стадионе

«Конечно, мечтаем. А кто ж о таком не мечтает? Если мы не можем найти спонсора здесь, надо искать его в Европе. Вы же знаете, что участие в еврокубках позволяет пополнить бюджет».

По словам Шикунова, финансовые дела клуба постепенно исправляются.

«Тьфу, тьфу, тьфу – потихоньку налаживаются. Губернатор заинтересован в решении проблемы».