Зотов: «У «Рубина» было больше сил»

Защитник «Анжи« Георгий Зотов рассказал о причинах поражения своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги с «Рубином«.

«Со скамейки показалось, что ребятам не бежится, дышится тяжело, как будто какая-то усталость в ногах. Выйдя на замену, я почувствовал, что поле тяжелое – очень мягкое. Ноги быстро «забились». Но буквально минут 5 – 10 – и привыкаешь. Вы сами видели, во втором тайме мы забегали, стали играть активнее.

Голы какие-то нелепые пропускаем. А потом отыгрываться тяжело, конечно. Команда, забившая два гола, больше думает уже об обороне, и тяжело пройти через ее оборонительные ряды.

Мое предположение: мы играли два дня назад в Кубке практически тем же составом, что и сегодня, а «Рубин» в то же время отдыхал. Может, у них было больше сил. Только такое могу предположить», – считает Зотов.

Напомним, что матч «Анжи» – «Рубин» завершился со счетом 1:2.