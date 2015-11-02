Дзюба: «В «Зените» самые сильные партнеры за всю мою карьеру»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не жалеет о своем переезде в Санкт-Петербург. Даже не смотря на критику со стороны фанатов клуба.

«Я стал старше и немного мудрее. Партнеры в «Зените» очень сильные. Наверное, самые сильные за всю мою карьеру. Чувствую определенное доверие, с первого дня ко мне тепло относятся в команде, меня очень хорошо приняли.

Конечно, было волнение, ведь это огромный шаг в моей карьере. Было много неоднозначных разговоров, но мне все равно. Просто думал, как все это будет, как все произойдет.

Сейчас я постоянно играю. Для меня очень удобно и хорошо, когда игры через два дня на третий. Чувствую себя лучше, когда постоянно в тонусе. Это лучше, чем на протяжении недели готовиться, потому что такое выбивает из игрового ритма. Да, в таком графике, как сейчас, играть тяжело и опасно в плане травм, но если правильно восстанавливаться, то это очень удобно.

Трибуны стали ко мне относиться намного лучше. Понятно, что есть вираж, они могут погудеть, посвистеть. Но жесткого негатива все равно нет. Все это приводит к хорошему психологическому состоянию. Я спокоен, целеустремлен и получаю удовольствие от футбола», – рассказал Дзюба телеканалу «Наш футбол».

Напомним, что «Зенит» не смог переиграть «Мордовию» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги, отставая в турнирной таблице от идущего первым ЦСКА на 10 очков.