ФНЛ. «Волгарь» оказался сильнее «Волги», «Енисей» уступил «Соколу»

Нижегородская «Волга» на своем поле потерпела поражение от астраханского «Волгаря» в рамках 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол в компенсированное время забил Александр Кренделев.
Саратовский «Сокол» прервал свою семиматчевую безвыигрышную серию, одолев дома с минимальным счетом красноярский «Енисей».
Чемпионат России. ФНЛ. 18-й тур
Волга (Нижний Новгород) – Волгарь (Астрахань) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Кренделев, 90.
Сокол (Саратов) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Дягтерев, 26.
Источник: Бомбардир.ру