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ФНЛ. «Волгарь» оказался сильнее «Волги», «Енисей» уступил «Соколу»

1 ноября 2015, 17:07

Нижегородская «Волга» на своем поле потерпела поражение от астраханского «Волгаря» в рамках 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол в компенсированное время забил Александр Кренделев.

Саратовский «Сокол» прервал свою семиматчевую безвыигрышную серию, одолев дома с минимальным счетом красноярский «Енисей».

Чемпионат России. ФНЛ. 18-й тур

Волга (Нижний Новгород) – Волгарь (Астрахань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кренделев, 90.

Сокол (Саратов) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дягтерев, 26.

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Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ ФНЛ Волгарь Сокол Волга Енисей Кренделев Александр
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