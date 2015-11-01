Канищев: «Зенит» без Халка — это вяло умирающий организм»

Бывший игрок «Зенита», глава фонда «Зенит-84» Александр Канищев оценил игру сине-бело-голубых в домашнем матче с «Мордовией» (0:0).

«У команды в этой игре не было сердца, нет Халка — нет сердца. К сожалению, на сегодняшний день Халк — это все. Как только его нет, не хватает движения, эмоций, напряжения у чужих ворот — практически все зависит от бразильца. Может быть, если бы команда привыкла играть без него, сыграла бы два-три матча, то на случай его травмы «Зенит» был бы более подготовлен. Но на сегодня «Зенит» без Халка — это вяло умирающий организм. Бразилец может сам сделать игру — пройти нескольких соперников за раз, вырезать точную и нужную передачу, сам пробить по воротам из любого положения. Команде надо выкладываться на 200 процентов, когда его нет на поле. А «Зенит», к сожалению, смотрелся по игре, как «Мордовия», — как будто равный по уровню, может быть, лишь с небольшим преимуществом в классе. Только без отдачи, без эмоций, без страсти. Это хорошо еще, что «Мордовия» в атаке практически ничего не создала, а была бы более злая в атаке команда, неизвестно как закончился бы матч», – сказал Канищев.