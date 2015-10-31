Дудиев: «Было легко играть против «Зенита», особо не напрягались»

Защитник «Мордовии» Аслан Дудиев прокомментировал ничью в матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

«Зенит» — чемпион, с хорошим набором исполнителей, поэтому одно очко — хороший результат. До матча говорили, что без Халка «Зенит» другой, но я бы так не сказал. Если честно, нам было довольно легко играть против петербуржцев. Мы выполнили установку тренера, поэтому особо не напрягались.Ставку делали на компактность, потому что «Зенит» широко катает мяч и таким образом вскрывает оборону. Старались выбегать в контратаки, но это получалось не самым лучшим образом», – говорит Дудиев.