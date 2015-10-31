Виллаш-Боаш: «За одинаковые фолы ЦСКА получает пенальти, а мы – нет»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш раскритиковал работу судей в матче 14-го тура РФПЛ против «Мордовии» (0:0). По мнению португальца, в ворота соперника нужно было ставить пенальти в одном из эпизодов.

«На 68-й минуте было нарушение на Шатове в штрафной. На мой взгляд, был стопроцентный пенальти. Судья неверно трактовал эпизод. Когда такие нарушения происходят в матчах ЦСКА, они такие одиннадцатиметровые получают, а мы — нет».

Наставник считает, что судьи постоянно ошибаются не в пользу «Зенита».

«Подобные вещи происходят с нами в этом сезоне достаточно регулярно, в то время как в прошлом сезоне таких ошибок не было. Можно вспомнить, например, гол «Краснодара» из офсайда, и сегодня была ситуация, когда защитник сфолил против Шатова. Это должен был быть пенальти. Такие вещи не помогают. Это напрямую повлияло на исход игры».