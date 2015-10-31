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  • Виллаш-Боаш: «За одинаковые фолы ЦСКА получает пенальти, а мы – нет»

Виллаш-Боаш: «За одинаковые фолы ЦСКА получает пенальти, а мы – нет»

31 октября 2015, 20:20
19

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш раскритиковал работу судей в матче 14-го тура РФПЛ против «Мордовии» (0:0). По мнению португальца, в ворота соперника нужно было ставить пенальти в одном из эпизодов.

«На 68-й минуте было нарушение на Шатове в штрафной. На мой взгляд, был стопроцентный пенальти. Судья неверно трактовал эпизод. Когда такие нарушения происходят в матчах ЦСКА, они такие одиннадцатиметровые получают, а мы — нет».

Наставник считает, что судьи постоянно ошибаются не в пользу «Зенита».

«Подобные вещи происходят с нами в этом сезоне достаточно регулярно, в то время как в прошлом сезоне таких ошибок не было. Можно вспомнить, например, гол «Краснодара» из офсайда, и сегодня была ситуация, когда защитник сфолил против Шатова. Это должен был быть пенальти. Такие вещи не помогают. Это напрямую повлияло на исход игры».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Мордовия Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (19)
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KosSidFCZP
1446312133
Воооооооот вот!!Так и есть,все видят это и уже давно!!!
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Lakhamu
1446313661
в антисборную бомбы его на постоянной основе 8)
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отец Фёдор
1446313747
Утрите ему сопли/слёзы уже
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Killofwrath
1446315513
Не спорю, ЦСКА тащат судbи постоянно, как и Зенит впрочем. Правда лишb в том, что все арбитры судят против Локомотива. Чисто из за них Локомотив потерял очки в 3 матчах, вместо 9 получил 2
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Клим Чугункин.
1446315728
Что ЦЫСКА,что Зинид-калоеды.
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prtcs
1446320456
Клоун.
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tims
1446327219
Неопрятная португальская гнида опять заныла. Пусть Боаш посчитает, за сколько липовых пенальти Халка великий "Сенит" отскочил от проигрышей и ничьих...
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Asbjorn
1446329025
Его и Моура обратно в Порту
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Диктор
1446378108
Согласен полностью-что судейский коллектив в открытую работает на ЦСКА -но не дело тренеру соперников,публично такие обвинения разбрасывать.
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Doctor Klyde
1446417861
Чтож он не спорит, какБухаров заработал пенку, а судья не поставил, а еще как в том матче с Ростовом зеня сначала нарушил правила вблизи своей штрафной и побежал забивать 3-й гол.
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