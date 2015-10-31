Гордеев: «Справились за счет желания и понимания, как будем играть»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев прокомментировал ничью в матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

«Нашу команду можно смело поздравлять с этим результатом. Приложили много сил. Понимали, что будет очень тяжело. В Питере по-другому и не могло быть, ведь «Зенит“ – один из лидеров нашего чемпионата. Для нас важно набирать очки и двигаться вперед. Очень рад, что ребятам это удалось. В целом мы довольны ничьей. Справились за счет желания и понимания, как будем играть. Поблагодарю всю команду», – говорит Гордеев.