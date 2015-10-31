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    РФПЛ. «Зенит» и «Мордовия» голов не забили

    Во встрече 14-го тура петербургский "Зенит" и саранская "Мордовия" так и не сумели огорчить друг друга забитыми мячами, расписав нулевую ничью.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Мордовия (Саранск) – 0:0 Текстовый онлайн матча

    Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков (Смольников, 66), Юсупов (Рязанцев, 59), Хави Гарсия, Витсель, Шатов (Долгов, 87), Данни, Дзюба.

    Мордовия: Ревишвили, Фибел, Дудиев, Рыков, Тишкин, Ле Таллек, Власов (Бобер, 90), Махмудов, Стеванович (Джало, 58), Мухаметшин (Сысуев, 69), Луценко.

    Предупреждения: Тишкин, 71; Махмудов, 73.

    Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2015 18:53
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 ноября 2015, 14:18

      боаш ставит данни разыгрывающим, а данни крайний бегунок в центре он ноль.. соответственно и боаш ноль как тренер

      2
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      Рейтинг: +1773

      Alex Y 1 ноября 2015, 12:07

      А в следующем сезоне появится стадион и найдутся деньги на трансверы

      0
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 1 ноября 2015, 09:25

      Позор!!!Ахахахаха(((

      1
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 31 октября 2015, 22:27

      блин ну что за дубовый сайт.даже о победе нашей великой команды негде почитать.ссат писать наверное.)))

      -1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > kostjan 58 31 октября 2015, 22:48

      О какой твоей команде писать должны? Ты же сам ссышь в профиле при регистрации даже имя указать! Не говорю уже о твоей любимой команде! Иди кури бамбук, привидение)))

      -1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Антибиотик 31 октября 2015, 23:32

      Севастополь, привет! Знаком с твоими комментами, во многом согласен. Кстати, я сам вырос в Красноперекопске)))

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 октября 2015, 22:15

      бомжатник трещит по швам))))

      3
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > REDWHITE_ 31 октября 2015, 22:37

      неа,тебе показалось,открой группу лиги ч и посмотри где Зен))))

      -2
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > KosSidFCZP 1 ноября 2015, 09:26

      В проплаченой группе он на 1 месте-это естественно!!!

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      Рейтинг: +2867

      nemolod 31 октября 2015, 21:22

      Понятно,что без Халка как-то все не так получалось,но и гости тоже ведь не зевали (не зря им ЦСКА первый тайм 0-3 проигрывал)!

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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > nemolod 1 ноября 2015, 11:26

      ЦСКА проигрывал 1 тайм 0:3,зато 2 тайм 6:1 выиграл!!!

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 31 октября 2015, 21:03

      На Дзюбу сегодня многие навешивали но все летело мимо. Особенно плохи были навесы Шатова. Ясно, что Дзюба раззабивался ввиду присутствия Халка. Но я вам еще раз повторяю - то что Зенит сегодня не выиграл - это потому что Зенит не умеет забивать с игры команде, компактно стоящей у своих ворот. Еще раз повторяю - Халк тут ни при чем. С Крыльями (игравшими точно так же как сегодня Мордовия) Халк был на поле, и что? В ЛЧ все эти 3 победы - результат неверной тактики соперников, не потрудившихся изучить Зенит.

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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 31 октября 2015, 20:48

      Ну как и говорил Бубнов,Дзюба без Халка ноль,,,

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 31 октября 2015, 20:38

      Да, обостряли Витсель, Шатов, и пожалуй всё. Дзюбы на поле не было, как впрочем и Данни. Анюков в середине поля пытался что-то сделать... Нужно отдать должное Мордовии - своего вратаря побеспокоить практически не дали.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 31 октября 2015, 20:22

      Там уже больше половины команды думают не о футболе, а о послефутболе: кем работать? За кого замуж выходить? Кержаков вовремя сдриснул и определился.

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