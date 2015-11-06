«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 1-8 ноября

1 ноября начинает вещание телеканал "Матч ТВ". Представляем вашему вниманию телепрограмму на воскресенье и первую неделю работы.

Воскресенье, 1 ноября

06:30 - "Матч-ТВ". На старте

08:00 - Все на Матч! Открытие

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч! Открытие

10:00 - Новости

10:05 - Все на Матч! Открытие

11:00 - Новости

11:05 - Все на Матч! Открытие

12:00 - Новости

12:05 - Мама в игре [12+]

12:30 - Все на Матч! Открытие

13:00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Калев" (Эстония)

14:50 - Все на Матч! Открытие

15:30 - Рио ждет [16+]

16:00 - Все на Матч! Открытие

16:45 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва)

19:20 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция. "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург)

21:30 – Документальный фильм "Формула Квята" [16+]

21:45 - Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция

00:00 - Все на Матч! Открытие

01:00 - Легендарный [16+]

03:00 - "Матч-ТВ". На старте

04:00 - Рио ждет [16+]

04:30 - Формула Квята [16+]

05:00 - Мама в игре [12+]

05:30 - Все на Матч! Открытие [16+]

Примечание: из-за траура по погибшим в авиакатастрофе в сетке вещания планируются изменения. Сообщается, что в воскресенье решено отказаться от развлекательных программ.

Понедельник, 2 ноября

06:30 - Документальный цикл "Второе дыхание" [12+]

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

09:00 - Новости

09:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

10:00 - Новости

10:05 - "Живи сейчас". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

11:00 - Новости

11:05 - Документальный цикл "Второе дыхание" [12+]

11:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]

12:00 - Новости

12:05 - Документальный фильм "Настоящие мужчины" [16+]

13:00 - Документальный цикл "Сердца чемпионов" [12+]

13:30 - Документальный фильм "Формула Квята" [16+]

14:00 - Новости

14:05 - Все на Матч. Открытие. Дайджест [16+]

16:15 - Документальный цикл "1+1" [16+]

17:00 - Все на Матч!

18:00 - "Лучшая игра с мячом" [16+]

18:30 - "Континентальный вечер"

19:25 - Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Минск) — "Динамо" (Рига). Прямая трансляция

22:00 - "Детали спорта" [16+]

22:55 - Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Прямая трансляция

01:00 - Все на Матч!

02:05 - Документальный цикл "Второе дыхание" [12+]

02:35 - Документальный цикл "Сердца чемпионов" [12+]

03:10 - Документальный фильм "Настоящие мужчины" [16+]

04:10 - Документальный фильм "Формула Квята" [16+]

04:40 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

05:40 - Документальный цикл "1+1" [16+]

06:10 - "Детали спорта" [16+]

Вторник, 3 ноября

06:30 - "Лучшая игра с мячом" [16+]

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

09:00 - Новости

09:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

10:00 - Новости

10:05 - "Живи сейчас". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

11:00 - Новости

11:05 - Документальный цикл "1+1" [16+]

11:45 - "Детали спорта" [16+]

12:00 - Новости

12:05 - Обзор лучших боев. Поветкин & Лебедев [16+]

13:15 - Документальный цикл "Мама в игре" [12+]

13:45 - "Удар по мифам " [16+]

14:00 - Художественный фильм "Хулиганы" [16+]

16:00 - Новости

16:05 - Документальный фильм "Путь бойца" [16+]

17:00 - Все на Матч!

17:40 - Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия – Аргентина. Прямая трансляция

18:40 - "Спортивная династия" [16+]

18:55 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) — "Фридрихсхафен" (Германия). Прямая трансляция

20:30 - "Особый день с Игорем Акинфеевым " [16+]

20:45 - Документальный фильм "Путь бойца" [16+]

21:15 - "Культ тура с Юрием Дудем" [16+]

22:00 - "Английский акцент"

22:30 - Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Обзор лучших боев. Поветкин & Лебедев [16+]

02:45 - "Спортивная династия" [16+]

03:30 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

04:30 - Художественный фильм "Хулиганы" [16+]

Среда, 4 ноября

06:30 - Документальный фильм "Путь бойца" [16+]

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Художественный сериал "Бой с тенью" [16+]

11:50 - Документальный фильм "Путь бойца" [16+]

12:00 - Новости

12:05 - Документальный фильм "Тайсон" [16+]

13:50 - "Детали спорта" [16+]

14:00 - Новости

14:05 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]

15:00 - Документальный фильм "Нет боли – нет победы" [16+]

16:00 - Новости

16:05 - "Детали спорта" [16+]

16:15 - "Французский акцент" [16+]

16:45 - "Особый день с Юрием Лодыгиным " [16+]

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Вечер профессионального бокса в Казани. Александр Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Денис Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжелом весе. Прямая трансляция

22:25 - Все на футбол!

22:30 - Футбол. Лига чемпионов. "Лион" (Франция) – "Зенит" (Россия). Прямая трансляция

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Обзор Лиги чемпионов УЕФА [16+]

02:15 - Документальный цикл "1+1" [16+]

02:45 - Художественный сериал "Бой с тенью" [16+]

Четверг, 5 ноября

06:30 - "Французский акцент" [16+]

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

09:00 - Новости

09:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

10:00 - Новости

10:05 - "Живи сейчас". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

11:00 - Новости

11:05 - Документальный фильм "Нет боли – нет победы" [16+]

12:00 - Новости

12:05 - Художественный фильм "Стритрейсеры" [16+]

14:00 - Новости

14:05 - Вечер профессионального бокса в Казани. Александр Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Денис Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжелом весе

15:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]

16:00 - Новости

16:05 - Документальный цикл "Сердца чемпионов" [16+]

17:00 - Все на Матч!

17:40 - Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия – ОАЭ. Прямая трансляция

18:45 - "Детали спорта" [16+]

19:00 - Все на хоккей!

19:25 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Финляндия. Прямая трансляция из Финляндии

21:45 - Футбол. Лига Европы. "Рубин" (Россия) – "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция. Второй тайм

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]

00:30 - Художественный фильм "Шайбу! Шайбу!" [16+]

02:30 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

03:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]

04:00 - Документальный фильм "Нет боли – нет победы" [16+]

05:00 - Вечер профессионального бокса в Казани. Александр Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Денис Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжелом весе

Пятница, 6 ноября

06:30 - "Французский акцент" [16+]

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

09:00 - Новости

09:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

10:00 - Новости

10:05 - "Живи сейчас". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

11:00 - Новости

11:05 - "Особый день с Игорем Акинфеевым " [16+]

11:15 - Документальный цикл "1+1" [16+]

12:00 - Новости

12:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция

13:30 - Документальный цикл "Рио ждет" [16+]

14:00 - Фигурное катание. Гран-при Китая. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция

15:35 - "Реальный спорт" [16+]

16:00 - Новости

16:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция

17:10 - Все на Матч!

18:00 - Документальный фильм "Больше, чем игра" [16+]

20:00 - "Спортивный интерес" [16+]

21:00 - Художественный фильм "Уимблдон" [16+]

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Документальный цикл "Рио ждет" [16+]

00:30 - Документальный фильм "Тайсон" [16+]

02:30 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

03:30 - "Уральский Рокки" [16+]

04:00 - Документальный цикл "1+1" [16+]

04:45 - "Особый день с Игорем Акинфеевым " [16+]

05:00 - Документальный фильм "Больше, чем игра" [16+]

Суббота, 7 ноября

06:30 - "Удар по мифам" [16+]

06:45 - "Особый день с Юрием Лодыгиным" [16+]

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Художественный фильм "Уимблдон" [16+]

10:00 - Новости

10:05 - "Спортивный интерес" [16+]

11:00 - Новости

11:05 - "Ты можешь больше!" [16+]

12:00 - Новости

12:05 - "Валерий Харламов. Дополнительное время" [16+]

13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Швеция. Прямая трансляция из Финляндии

16:20 - Документальный цикл "Второе дыхание" [12+]

17:00 - Все на Матч!

18:00 - "Дублер" [12+]

18:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]

19:00 - Все на футбол!

19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Терек" (Грозный) — "Спартак" (Москва). Прямая трансляция

21:30 - "Уральский Рокки" [16+]

22:00 - "Реальный спорт" [16+]

22:30 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика). Прямая трансляция из Монако

01:00 - Все на Матч!

02:00 - "Валерий Харламов. Дополнительное время" [16+]

04:00 - "Дублер" [12+]

04:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]

Воскресенье, 8 ноября

06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Бразилии

09:00 - Новости

09:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая

11:05 - "Поверь в себя. Стань человеком" [12+]

11:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]

12:00 - Новости

12:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]

13:15 - "Удар по мифам" [16+]

13:30 - Все на хоккей!

13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Чехия. Прямая трансляция из Финляндии

16:20 - Все на Матч!

16:45 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Краснодар" — ЦСКА. Прямая трансляция

19:00 - Все на Матч!

19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Локомотив" (Москва) — "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция

21:30 - "После футбола с Георгием Черданцевым"

22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" — "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Волейбол. Суперкубок России. "Зенит-Казань" — "Белогорье" (Белгород)

03:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]

04:00 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика)

"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску