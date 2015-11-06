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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 1-8 ноября

6 ноября 2015, 10:15
62

1 ноября начинает вещание телеканал "Матч ТВ". Представляем вашему вниманию телепрограмму на воскресенье и первую неделю работы.

Воскресенье, 1 ноября
06:30 - "Матч-ТВ". На старте
08:00 - Все на Матч! Открытие
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч! Открытие
10:00 - Новости
10:05 - Все на Матч! Открытие
11:00 - Новости
11:05 - Все на Матч! Открытие
12:00 - Новости
12:05 - Мама в игре [12+]
12:30 - Все на Матч! Открытие
13:00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция. ЦСКА (Россия) - "Калев" (Эстония)
14:50 - Все на Матч! Открытие
15:30 - Рио ждет [16+]
16:00 - Все на Матч! Открытие
16:45 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва)
19:20 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция. "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург)
21:30 – Документальный фильм "Формула Квята" [16+]
21:45 - Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция
00:00 - Все на Матч! Открытие
01:00 - Легендарный [16+]
03:00 - "Матч-ТВ". На старте
04:00 - Рио ждет [16+]
04:30 - Формула Квята [16+]
05:00 - Мама в игре [12+]
05:30 - Все на Матч! Открытие [16+]

Примечание: из-за траура по погибшим в авиакатастрофе в сетке вещания планируются изменения. Сообщается, что в воскресенье решено отказаться от развлекательных программ.

Понедельник, 2 ноября
06:30 - Документальный цикл "Второе дыхание" [12+]
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
09:00 - Новости
09:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
10:00 - Новости
10:05 - "Живи сейчас". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
11:00 - Новости
11:05 - Документальный цикл "Второе дыхание" [12+]
11:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]
12:00 - Новости
12:05 - Документальный фильм "Настоящие мужчины" [16+]
13:00 - Документальный цикл "Сердца чемпионов" [12+]
13:30 - Документальный фильм "Формула Квята" [16+]
14:00 - Новости
14:05 - Все на Матч. Открытие. Дайджест [16+]
16:15 - Документальный цикл "1+1" [16+]
17:00 - Все на Матч!
18:00 - "Лучшая игра с мячом" [16+]
18:30 - "Континентальный вечер"
19:25 - Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Минск) — "Динамо" (Рига). Прямая трансляция
22:00 - "Детали спорта" [16+]
22:55 - Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Прямая трансляция
01:00 - Все на Матч!
02:05 - Документальный цикл "Второе дыхание" [12+]
02:35 - Документальный цикл "Сердца чемпионов" [12+]
03:10 - Документальный фильм "Настоящие мужчины" [16+]
04:10 - Документальный фильм "Формула Квята" [16+]
04:40 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
05:40 - Документальный цикл "1+1" [16+]
06:10 - "Детали спорта" [16+]

Вторник, 3 ноября
06:30 - "Лучшая игра с мячом" [16+]
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
09:00 - Новости
09:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
10:00 - Новости
10:05 - "Живи сейчас". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
11:00 - Новости
11:05 - Документальный цикл "1+1" [16+]
11:45 - "Детали спорта" [16+]
12:00 - Новости
12:05 - Обзор лучших боев. Поветкин & Лебедев [16+]
13:15 - Документальный цикл "Мама в игре" [12+]
13:45 - "Удар по мифам " [16+]
14:00 - Художественный фильм "Хулиганы" [16+]
16:00 - Новости
16:05 - Документальный фильм "Путь бойца" [16+]
17:00 - Все на Матч!
17:40 - Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия – Аргентина. Прямая трансляция
18:40 - "Спортивная династия" [16+]
18:55 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) — "Фридрихсхафен" (Германия). Прямая трансляция
20:30 - "Особый день с Игорем Акинфеевым " [16+]
20:45 - Документальный фильм "Путь бойца" [16+]
21:15 - "Культ тура с Юрием Дудем" [16+]
22:00 - "Английский акцент"
22:30 - Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Обзор лучших боев. Поветкин & Лебедев [16+]
02:45 - "Спортивная династия" [16+]
03:30 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
04:30 - Художественный фильм "Хулиганы" [16+]

Среда, 4 ноября
06:30 - Документальный фильм "Путь бойца" [16+]
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - Художественный сериал "Бой с тенью" [16+]
11:50 - Документальный фильм "Путь бойца" [16+]
12:00 - Новости
12:05 - Документальный фильм "Тайсон" [16+]
13:50 - "Детали спорта" [16+]
14:00 - Новости
14:05 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]
15:00 - Документальный фильм "Нет боли – нет победы" [16+]
16:00 - Новости
16:05 - "Детали спорта" [16+]
16:15 - "Французский акцент" [16+]
16:45 - "Особый день с Юрием Лодыгиным " [16+]
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Вечер профессионального бокса в Казани. Александр Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Денис Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжелом весе. Прямая трансляция
22:25 - Все на футбол!
22:30 - Футбол. Лига чемпионов. "Лион" (Франция) – "Зенит" (Россия). Прямая трансляция
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Обзор Лиги чемпионов УЕФА [16+]
02:15 - Документальный цикл "1+1" [16+]
02:45 - Художественный сериал "Бой с тенью" [16+]

Четверг, 5 ноября
06:30 - "Французский акцент" [16+]
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
09:00 - Новости
09:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
10:00 - Новости
10:05 - "Живи сейчас". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
11:00 - Новости
11:05 - Документальный фильм "Нет боли – нет победы" [16+]
12:00 - Новости
12:05 - Художественный фильм "Стритрейсеры" [16+]
14:00 - Новости
14:05 - Вечер профессионального бокса в Казани. Александр Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Денис Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжелом весе
15:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]
16:00 - Новости
16:05 - Документальный цикл "Сердца чемпионов" [16+]
17:00 - Все на Матч!
17:40 - Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия – ОАЭ. Прямая трансляция
18:45 - "Детали спорта" [16+]
19:00 - Все на хоккей!
19:25 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Финляндия. Прямая трансляция из Финляндии
21:45 - Футбол. Лига Европы. "Рубин" (Россия) – "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция. Второй тайм
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]
00:30 - Художественный фильм "Шайбу! Шайбу!" [16+]
02:30 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
03:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]
04:00 - Документальный фильм "Нет боли – нет победы" [16+]
05:00 - Вечер профессионального бокса в Казани. Александр Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Денис Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжелом весе

Пятница, 6 ноября
06:30 - "Французский акцент" [16+]
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
09:00 - Новости
09:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
10:00 - Новости
10:05 - "Живи сейчас". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
11:00 - Новости
11:05 - "Особый день с Игорем Акинфеевым " [16+]
11:15 - Документальный цикл "1+1" [16+]
12:00 - Новости
12:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
13:30 - Документальный цикл "Рио ждет" [16+]
14:00 - Фигурное катание. Гран-при Китая. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
15:35 - "Реальный спорт" [16+]
16:00 - Новости
16:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
17:10 - Все на Матч!
18:00 - Документальный фильм "Больше, чем игра" [16+]
20:00 - "Спортивный интерес" [16+]
21:00 - Художественный фильм "Уимблдон" [16+]
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Документальный цикл "Рио ждет" [16+]
00:30 - Документальный фильм "Тайсон" [16+]
02:30 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
03:30 - "Уральский Рокки" [16+]
04:00 - Документальный цикл "1+1" [16+]
04:45 - "Особый день с Игорем Акинфеевым " [16+]
05:00 - Документальный фильм "Больше, чем игра" [16+]

Суббота, 7 ноября
06:30 - "Удар по мифам" [16+]
06:45 - "Особый день с Юрием Лодыгиным" [16+]
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - Художественный фильм "Уимблдон" [16+]
10:00 - Новости
10:05 - "Спортивный интерес" [16+]
11:00 - Новости
11:05 - "Ты можешь больше!" [16+]
12:00 - Новости
12:05 - "Валерий Харламов. Дополнительное время" [16+]
13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Швеция. Прямая трансляция из Финляндии
16:20 - Документальный цикл "Второе дыхание" [12+]
17:00 - Все на Матч!
18:00 - "Дублер" [12+]
18:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]
19:00 - Все на футбол!
19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Терек" (Грозный) — "Спартак" (Москва). Прямая трансляция
21:30 - "Уральский Рокки" [16+]
22:00 - "Реальный спорт" [16+]
22:30 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика). Прямая трансляция из Монако
01:00 - Все на Матч!
02:00 - "Валерий Харламов. Дополнительное время" [16+]
04:00 - "Дублер" [12+]
04:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]

Воскресенье, 8 ноября
06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Бразилии
09:00 - Новости
09:05 - Фигурное катание. Гран-при Китая
11:05 - "Поверь в себя. Стань человеком" [12+]
11:30 - "Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым" [12+]
12:00 - Новости
12:05 - "Ты можешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]
13:15 - "Удар по мифам" [16+]
13:30 - Все на хоккей!
13:55 - Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия – Чехия. Прямая трансляция из Финляндии
16:20 - Все на Матч!
16:45 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Краснодар" — ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 - Все на Матч!
19:15 - РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Локомотив" (Москва) — "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21:30 - "После футбола с Георгием Черданцевым"
22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" — "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция
00:30 - Все на Матч!
01:30 - Волейбол. Суперкубок России. "Зенит-Казань" — "Белогорье" (Белгород)
03:30 - Документальный цикл "Первые леди" [16+]
04:00 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов". Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика)

"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (62)
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Romio-xxx
1446303561
как вот это понять?:Футбол. Лига Европы. "Рубин" (Россия) – "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция. Второй тайм На первый бабла не хватило?
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kuman1970
1446304749
........... по первой программке -мертворожденный ребенок(((( уже в первых днях докфильмы по-маленьку, потом в большем колличестве; далее -худфильмы по-маленьку, далее в большем количестве и тд и тп.( вопрос?? вопросительный.....: А где с утра- зарядка?,где регби?,где регатта?,где керлинг?, где бильярд?,где бридж?, где шахматы, шашки,конкур,плаванье,вся легкая отлетика.........ГДЕ СПОРТ вообще????????????????!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! даже футбол можно было размножить -испания,италия англия германия голландия и ...ёпрстэ))) Пока, короче жидкова-то,гордится каналу не чем, вообще нечем.Хотя..., есть момент матчей РФПЛ) прибавилось. Оценка из десяти -1, с минусом. Моё мнение,понятно субъективно.....А с zagrizlik-ом согласен.
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kesha87
1446304965
А где обещанные трансляции НХЛ???!!!!Жульё,так и знал что это туфта очередная,где Губерниев там ничего хорошего не будет,забываю про шестую кнопку на пульте,Чтоб вы прогорели и горели сами знаете где!!!
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kesha87
1446305119
я ваще не понимаю зачем себя спортивным каналом обзывать если крутить по нему сериалы,нет бабла на спорт тогда зачем вообще всё это затевать!!!!!!
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Мортус
1446314181
Как только начинается большой распил бюджетных денег - все, полный крах и разтащ бабок. Особенно порадовало "Ежедневное шоу о здоровом образе жизни [16+]". Мля, +16. Это что за здоровый образ такой???? Что там будут показывать????
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Антибиотик
1446320040
Ни о чем. Столько разговоров было вокруг канала, споры, интриги, кто ведущим будет, какие трансляции футбольных матчей... Пилите бабло и дальше, господа- продажные чиновники. Отдать 6,5 лямов за трансляции смешанных единоборств в Бразилии и фигурного катания в Китае??? Правильно пишут- горите в аду, ублюдки продажные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
Ответить
anri1703
1446351363
рубин - ливер второй тайм мда (((может и хоккей только 1 и 2 период показывали чтоб обидно не было
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MagicArs
1446393555
Редкостное говно... Один евроматч в неделю? Бравоо...сказочные долбо.бы!))
Ответить
3ton
1446400748
отличный канал и много прямых трансляций . Не нойте ! Не все сразу . Обещали , что возможно подпишут контракты , о показе НХЛ и НБА . Много будет хоккея , волейбола и другого спорта , еще бы Евролигу сюда . Это Вам не чисто футбольный канал . Подключайте НТВ+ и смотрите сколько влезет .
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Garrincha58
1446636060
не понятно для чего показывать товарищеский матч по хоккею впрямую а футбол из Казани только второй тайм ведь не каждый день Рубин играет в ЛЕ да еще с Ливерпулем но Канденблаки этого не понимает ей по одному месту что хоккей что футбол ей бы спокойной ночи малыши вести а она за спорт взялась я понимаю если бы ЧМ по хоккею был а так не понятный мне лично до сих пор этот евротур где играют вторые и даже третьи сборные европейских стран Маразм
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