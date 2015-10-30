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Капелло может стать тренером Лэмпарда и Пирло

30 октября 2015, 06:46

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло готов продолжить свою тренерскую работу в США. По этой причине его агент начал переговоры с клубом MLS «Нью-Йорк Сити», за который выступают Фрэнк Лэмпард, Андреа Пирло и Давид Вилья. Известно, что кроме ньюйоркцев интерес к итальянскому специалисту проявляют еще как минимум два клуба.

В данный момент «Нью-Йорк Сити» возглавляет Джейсон Крайс. Руководство клуба недовольно его работой, так как он не смог вывести «горожан» в плей-офф в этом сезоне, заняв лишь восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Конкурентом в борьбе за тренерский мостик «Нью-Йорк Сити» считается Патрик Виейра.

Источник: Goal.com
США. МЛС Весь мир Нью-Йорк Сити Вилья Давид Пирло Андреа Лэмпард Фрэнк Виейра Патрик Капелло Фабио Крайс Джейсон
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