Капелло может стать тренером Лэмпарда и Пирло

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло готов продолжить свою тренерскую работу в США. По этой причине его агент начал переговоры с клубом MLS «Нью-Йорк Сити», за который выступают Фрэнк Лэмпард, Андреа Пирло и Давид Вилья. Известно, что кроме ньюйоркцев интерес к итальянскому специалисту проявляют еще как минимум два клуба.

В данный момент «Нью-Йорк Сити» возглавляет Джейсон Крайс. Руководство клуба недовольно его работой, так как он не смог вывести «горожан» в плей-офф в этом сезоне, заняв лишь восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Конкурентом в борьбе за тренерский мостик «Нью-Йорк Сити» считается Патрик Виейра.