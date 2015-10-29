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    Кубок России. «Локомотив» проиграл «Амкару», «Краснодар» выбил «Анжи»

    В матче 1/8 Кубка России «Локомотив» уступил «Амкару» - 0:1. Отличился Джикия.

    В другой встрече этой стадии «Краснодар» обыграл «Анжи» со счетом 3:1.

    Кубок России. 1/8 финала

    Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Джикия, 56.

    Локомотив: Абаев, Денисов, Логашов, Дюрица, Янбаев, Касаев (Григорьев, 46), Фернандеш (Алексей Миранчук, 64), Баринов, Коломейцев, Майкон, Шкулетич (Ниассе, 67).

    Амкар: Селихов, Занаев, Джикия, Черенчиков, Бутко, Идову (Зайцев, 75), Гол, Узочакву, Баланович (Шаваев, 90+3), Огуде, Прудников (Салугин, 85).

    Предупреждения: Баринов, 26; Черенчиков, 52; Майкон, 90+3; Селихов, 90+4.

    Судья: Сергей Куликов.

    Краснодар (Краснодар) – Анжи (Махачкала) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 - Мамаев, 20; 2:0 - Тагирбеков (в свои ворота), 25; 2:1 - Ещенко, 71; 3:1 - Жоазиньо, 90+1.

    Краснодар: Дикань, Енджейчик, Страндберг, Марков, Сигурдссон, Мамаев, Торбинский, Лаборде (Жоазиньо, 80), Каборе (Газинский, 70), Быстров, Вандерсон (Ари, 64).

    Амкар: Помазан, Жиров, Гасанов (Алмейда, 67), Ещенко, Тигиев, Тагирбеков, Агаларов, Хадарцев, Максимов (Амаду, 90), Эбесилио, Боли.

    Предупреждения: Тигиев, 24; Быстров, 42; Жиров, 45; Марков, 52; Хадарцев, 79.

    Судья: Алексей Матюнин.

    Календарь Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 20:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +47

      Ильин 30 октября 2015, 00:03

      Да, дела! А в финале встретятся финалисты прошедшего и позапрошлого года! И будет финал проходить на новеньком стадионе в прекрасном городе КРАСНОДАР!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 29 октября 2015, 23:42

      Локомотив получил должное. Ещё и Кубань их вынесет. И как следствие борьба за 4-5 место со Спартаком.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 29 октября 2015, 21:56

      Выдохлись ребята............

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 29 октября 2015, 21:23

      В следующем матче с Кубанью у Локо будет экзамен на прочность.

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 29 октября 2015, 21:13

      неожиданно ( учитывая травмы ведущих игроков )

      0
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