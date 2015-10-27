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Панов: «Фалькао не помешал бы «Зениту»

27 октября 2015, 15:06
8

Экс-форвард «Зенита» Александр Панов высказал свое мнение относительно перехода Радамеля Фалькао в питерский клуб. Ранее появилась информация, что колумбиец, принадлежащий «Монако», может пополнить ряды бело-голубых на правах аренды в зимнее трансферное окно.

«Фалькао не помешал бы «Зениту». Другой вопрос, в какой форме сейчас находится нападающий. В последнее время он утратил блеск в игре и ушeл в тень, поэтому сейчас сложно сказать, насколько он продуктивен. Но если у «Зенита» Фалькао в резерве и его можно будет выпускать на замену, то это будет хорошим вариантом.

Виллаш-Боаш сумеет вывести Фалькао на прежний уровень. Всe-таки российский чемпионат и Фалькао – разные вещи. Если выражаться образно, то это как футболисту из Премьер-Лиги играть во втором дивизионе. Фалькао – звезда, игрок международного уровня. Его проблема в том, что он мало выходит на поле и потерял игровой тонус. Если дать ему возможность сделать всe для того, чтобы он раскрепостился и смог заново поверить в свои силы, то Фалькао может родиться заново. Главный тренер «Зенита» этому поспособствует. В «Зените» сейчас хорошо играет Арeм Дзюба.

Но возникает вопрос: на какой позиции будет выступать Фалькао, если будет играть за «Зенит»? Если не на острие атаки, а под нападающим, как Данни или Халк, тогда получится хороший атакующий трезубец – Данни, Халк, Фалькао, а на острие атаки – Артeм Дзюба. Наставник питерцев доверяет Артeму, если звал его в команду. Я предполагаю, что Фалькао будет играть на поле, но в роли оттянутого форварда.

Не хочется говорить о том, что возможный приход в «Зенит» Фалькао является пиар-ходом, но это серьeзное приобретение, которое должно помочь репутации клуба. Приобретение Фалькао — покупка на перспективу, а не на сегодняшний день», — рассказал Панов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Монако Фалькао Радамель Панов Александр Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (8)
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Клим Чугункин.
1445950620
Фалькао тне пойдёт к калоедам.
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Hiddink95
1445951675
многовато будет. Как Рондон из аренды вернётся, Радамеля будет некуда девать, а от других легионеров Зенит пока не будет избавляться, ибо невыгодно.
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Hiddink95
1445951710
Мутковский лимит не позволит Фалькао перейти в Зенит
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nim-
1445953288
Фалькао к нам не поедет. Да и зачем брать в аренду игрока не в форме? Чтобы он набрал форму и ушел? А команде какая польза с него? Бред какой-то.
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neveldomha
1445953608
Панов и российский футбол это вообще несовместимо.
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maygli
1445954264
Фалькао и Халк были лучшей связкой форвардов в истории футбола. Выступая за "Порту" - 72 мяча на двоих за чемпионат. Их игра вызывала просто восторг, поразительно, как они чувствовали друг друга, не глядя точно отдавали пас. Я давно предлагал Зениту это сделать, как только появилась возможность взять Фалькао, это ж очевидное, само собой напрашивалось восстановить пару. Надо брать! Чего думать?
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Каратель помойников
1445964050
надо зинаиде губозакаточную машинку прикупить
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