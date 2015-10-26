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Главный тренер «Окжетпеса»: «Разочарования от работы Сычева нет»

26 октября 2015, 15:44

Главный тренер «Окжетпеса» Владимир Муханов подвел итоги выступления нападающего Дмитрия Сычева за команду. За 18 игр в составе казахстанского клуба 32-летний россиянин забил три мяча.

– Разочарования от работы Сычева никакого нет. Просто сезон для Дмитрия сложился не совсем удачно. Несколько раз он подходил к пику своей игровой формы, но получал травмы. В итоге на поле проводил не так много времени, нечасто попадал в стартовый состав. Повреждения его преследовали – как в играх, так и на тренировках.

– Когда он только приехал в «Окжетпес» был совсем в разобранном состоянии?

– Да я бы так не сказал.

– Правда, что вы поначалу даже не использовали его в нападении?

– Да. Но это не связано с его физической формой. Просто нам нужен был человек с хорошим футбольным мышлением в средней линии. Он действовал на позиции второго форварда, атакующего полузащитника, правого хавбека. Посчитали, что в этих амплуа он принесет больше пользы команде. Опытный парень, разбирающийся в тактике. Нам необходимо было создать такой сильный кулак в середине поля.

– Голевыми передачами отметился?

– Не готов ответить однозначно. Может быть, это были не последние пасы, а предпоследние. В любом случае принимал участие в созидании. В последней игре Дима хорошо смотрелся, несмотря на тяжелое поле. Несмотря на всякие рытвины и колдобины, находил весьма разумное продолжение атаки.

– А сколько матчей он провел на острие атаки?

– Ни одного. Я вам поэтому и растолковываю, что его голевая статистика не так красноречива. Хотя, если бы не травмы, думаю, забил бы больше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Казахстан. Премьер-Лига Казахстан Окжетпес Сычев Дмитрий Муханов Владимир
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