В воротах «Милана» на матче с «Сассуоло» будет стоять 16-летний вратарь

Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович принял решение выпустить в основном составе итальянской команды на матч 9-го тура Серии А с "Сассуоло" 16-летнего голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Сообщается, что основной вратарь "россонери" Диего Лопес не впечатляет тренера, поэтому испанец останется на скамейке запасных.

Также отметим, что Джанлуиджи Доннарумма принял участие в недавнем матче с "Интером" на Кубок Луиджи Берлускони и оставил своей игрой приятное впечатление. Кроме того, Доннарумму уже сейчас называют преемником его тезки Буффона.