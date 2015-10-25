Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В воротах «Милана» на матче с «Сассуоло» будет стоять 16-летний вратарь

В воротах «Милана» на матче с «Сассуоло» будет стоять 16-летний вратарь

25 октября 2015, 06:47
4

Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович принял решение выпустить в основном составе итальянской команды на матч 9-го тура Серии А с "Сассуоло" 16-летнего голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Сообщается, что основной вратарь "россонери" Диего Лопес не впечатляет тренера, поэтому испанец останется на скамейке запасных.

Также отметим, что Джанлуиджи Доннарумма принял участие в недавнем матче с "Интером" на Кубок Луиджи Берлускони и оставил своей игрой приятное впечатление. Кроме того, Доннарумму уже сейчас называют преемником его тезки Буффона.

Источник: Чемпионат.ком
Италия. Серия А Италия Милан Сассуоло Лопес Диего Доннарумма Джанлуиджи Михайлович Синиша
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MrVanes-Zenit
1445762778
Ничего себе
Ответить
chegevaro
1445768303
Отставка близка, можно и позабавиться )
Ответить
Артемка30
1445775989
Вставал бы сам в раму
Ответить
AZERBAYCAN..
1446360321
не хера себе.
Ответить
Главные новости
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
7
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
3
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
3
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
4
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Все новости
Все новости
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
09:24
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
Вчера, 18:15
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
Вчера, 10:46
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
Вчера, 08:55
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+