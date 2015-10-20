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  • Полузащитник «Окжетпеса»: «Сычев не зря носит статус главной звезды команды»

Полузащитник «Окжетпеса»: «Сычев не зря носит статус главной звезды команды»

20 октября 2015, 19:47
4

Полузащитник «Окжетпеса» Руслан Сахалбаев рассказал о роли нападающего Дмитрия Сычева, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», в команде.

«Сычев – отличный парень. Может посмеяться, несмотря на свой звездный статус. Любит, как говорится «потрещать» над некоторыми шутками. Играет и тренируется наравне с другими.

Я бы не сказал, что у него не получилось заиграть у нас. Он играет хорошо. Просто не всегда приезжие футболисты получают игровую практику в команде, ведь у нас в составе должно быть не более пяти легионеров. А так, Сычев – хороший футболист и не зря носит статус главной звезды команды», – отметил полузащитник.

Источник: ФК «Окжетпес»
Казахстан. Премьер-Лига Казахстан Окжетпес Локомотив Сычев Дмитрий Сахалбаев Руслан
Комментарии (4)
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XAPAKTEP_
1445361351
Звездный статус?!!!ХТО эта обезьяна-СычевЪ?????!!!!
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nwenum
1445361718
недавно нарыл капли от которых секс стал в разы лучше, дольше и ярче (теперь и моя довольна и я себя чувствую самцом). Это реально секрет мужского величия, вот о нем уже и в журнале написали, вот читайте --- http://ori.click/maximum
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Антибиотик
1445371005
Слава Богу, что Сычев теперь носит этот статус не в Локо! Еле избавились, дождавшись окончания контракта)
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Вомбат
1445375323
Понимай это вью так что в состав лучших пяти легионеров Сычев не попадает, проигрывая конкуренцию условным Пупкину, Пупковичу, Обкаке-Пупеи двум другим.
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