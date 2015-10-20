Полузащитник «Окжетпеса»: «Сычев не зря носит статус главной звезды команды»

Полузащитник «Окжетпеса» Руслан Сахалбаев рассказал о роли нападающего Дмитрия Сычева, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», в команде.

«Сычев – отличный парень. Может посмеяться, несмотря на свой звездный статус. Любит, как говорится «потрещать» над некоторыми шутками. Играет и тренируется наравне с другими.

Я бы не сказал, что у него не получилось заиграть у нас. Он играет хорошо. Просто не всегда приезжие футболисты получают игровую практику в команде, ведь у нас в составе должно быть не более пяти легионеров. А так, Сычев – хороший футболист и не зря носит статус главной звезды команды», – отметил полузащитник.