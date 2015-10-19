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Виллаш-Боаш выбрал вратаря на матч с «Лионом»

19 октября 2015, 19:18
7

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал состояние некоторых игроков в преддверии матча третьего тура Лиги чемпионов против «Лиона».

«Гарай вернулся. Кришито хорошо восстановился, но ему немного не хватает практики. Хави Гарсия — в форме. Анюков готов сыграть завтра, Смольников - нет», - рассказал португалец.

Также Виллаш-Боаш рассказал о выборе вратаря.

«Я уже выбрал голкипера на завтрашний матч, но не буду комментировать свое решение».

Матч "Зенит" - "Лион" состоится во вторник 20 октября. Начало встречи - в 21.45.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Лион Анюков Александр Гарай Эсекьель Смольников Игорь Хави Гарсия Кришито Доменико Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (7)
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Ele13
1445271934
Удачи питерцам. Победа очень важна и клубу для ещё большей уверенности и для коэффициентов нашей страны.
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18JG
1445275108
Миша выйдет, что тут гадать.
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Eleksel
1445278265
Завтра болеем за Питер, всей Россией))).: очков в двух матчах рекорд?Тьфу, надо ставить новый-9 очков в трех...
Ответить
KosSidFCZP
1445287919
Конечно Миша
Ответить
sir_Alex
1445311113
Кержаков
Ответить
neveldomha
1445336073
Будет Юра. После матчас с Кубанью Миша отдыхает.
Ответить
Антибиотик
1445369452
По воротнику вообще смешно даже обсуждать. Лодыгина с его косяками в глубокий ФНЛ. Кержаков пока нормально стоит. Удачи всем нашим клубам в еврокубках!
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