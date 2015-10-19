Виллаш-Боаш выбрал вратаря на матч с «Лионом»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал состояние некоторых игроков в преддверии матча третьего тура Лиги чемпионов против «Лиона».

«Гарай вернулся. Кришито хорошо восстановился, но ему немного не хватает практики. Хави Гарсия — в форме. Анюков готов сыграть завтра, Смольников - нет», - рассказал португалец.

Также Виллаш-Боаш рассказал о выборе вратаря.

«Я уже выбрал голкипера на завтрашний матч, но не буду комментировать свое решение».

Матч "Зенит" - "Лион" состоится во вторник 20 октября. Начало встречи - в 21.45.