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Ярмоленко подписал новый контракт с «Динамо»

16 октября 2015, 09:20
2

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко подписал с клубом новый пятилетний контракт. Текущее соглашение футболиста было рассчитано до декабря 2015 года. К игроку продолжают проявлять интерес несколько европейских грандов: "Барселона", "Лацио", "Боруссия" Дортмунд, "Эвертон". Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги Ярмоленко сыграл 10 матчей, в которых он четыре раза поражал ворота соперника, отдал пять результативных передач.

Источник: ФК «Динамо» Киев
Украина. Премьер-Лига Украина Динамо К Ярмоленко Андрей
Комментарии (2)
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Профик1986
1445025647
АГА ПРОЯВЛЯЮТ ИНТЕРЕС)))))))))))) сами верите в то что пишите то?????????? суркис еще тот еврей он же за копейку удушится!!!!!!!! ярмола игрок неплохой но таких как он по европе десятки а соотвтсвенно таким клубам и особенно барселоне он зачем нужен????? вы хоть утку засылайте нормальную а не сумашедшую!!!
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mlkritskiy
1452005090
самая простая отмывка бабок. У Суркиса башка варит. Выглядит очень глупо, но результат будет ошеломляющим.
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