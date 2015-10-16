Ярмоленко подписал новый контракт с «Динамо»

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко подписал с клубом новый пятилетний контракт. Текущее соглашение футболиста было рассчитано до декабря 2015 года. К игроку продолжают проявлять интерес несколько европейских грандов: "Барселона", "Лацио", "Боруссия" Дортмунд, "Эвертон". Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги Ярмоленко сыграл 10 матчей, в которых он четыре раза поражал ворота соперника, отдал пять результативных передач.