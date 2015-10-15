Гинер: «Даже при 0:3 в Саранске чувствовал, что не проиграем»

Владелец ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, как он переживает за свою команду во время матчей.

"Абсолютно откровенно скажу, что я переживаю и сейчас, после стольких лет, в каждой игре, даже когда мы выигрываем. Но на удивление, когда даже было 0:3 в Саранске, мне было как-то спокойно. Я не скажу, что прямо понимал, что мы выиграем, выйдем и забьем шесть голов. Это будет неправдой. Но как-то спокойно было. Чувствовал, что мы не проиграем. Почему так — не объясню. Чисто интуитивно", - заявил Гинер в эфире радио "Маяк".