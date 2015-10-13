Евро-2016. Голландия проиграла Чехии и другие результаты

В последнем туре отбора на Евро-2016 сборная Голландии уступила Чехии со счетом 2:3. Победу чехам принесли мячи Кадержабека и Шурала, а также автогол ван Перси. За голландцев забили Хунтелаар и тот же ван Перси.

В других встречах этой группы Казахстан с минимальным счетом обыграл Латвию, а Турция одолела Исландию.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа A. 10-й тур

Голландия – Чехия – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кадержабек, 24; 0:2 – Шурал, 35; 0:3 – ван Перси (в свои ворота), 66; 1:3 – Хунтелаар, 70; 2:3 - ван Перси, 83.

Турция – Исландия – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Инан, 89.

Латвия – Казахстан – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Куат, 65.

Календарь отборочного турнира на Евро-2016

Таблицы групп отбора на Евро-2016