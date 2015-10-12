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  • Моуринью, Гвардиола и Венгер претендуют на пост главного тренера «ПСЖ»

Моуринью, Гвардиола и Венгер претендуют на пост главного тренера «ПСЖ»

12 октября 2015, 17:48
7

Руководство "ПСЖ" рассматривает возможность приглашение на пост главного тренера команды Жозе Моуринью, Хосепа Гвардиолы и Арсена Венгера.

В данный момент главному тренеру парижан Лорану Блану ничего не угрожает, владельцы французского гранда довольны его работой. Однако их мнение может измениться, если команда не выполнит свою задачу в Лиге чемпионов. Сообщается, что перед Бланом поставлена цель попасть как минимум в полуфинал турнира.

Кроме того, Блан может чувствовать себя спокойно до тех пор, пока Моуринью, Гвардиола и Венгер остаются при работе. Ни один из специалистов не собирается покидать свой пост до окончания сезона.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Венгер Арсен Моуринью Жозе Блан Лоран Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
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Protosser
1444661584
Что за примитивный "вброс".. "НЕ ПРЕТЕНДУЮТ" они. Ну максимум - "являются кандидатами"
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DrDoom
1444661903
Веня не уйдёт, а вот мавр точно пойдёт Роналду тренировать
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Roman1988
1444662530
Что за бред в этой статье.. Руководство рассматривает Жозе Моуринью, Хосепа Гвардиолу и Арсена Венгера. Но это если ПСЖ в апреле проиграет в Лиги Чемпионов, тогда возможно они будут думать кому предложить тренерское место.. Но до июня Жозе Моуриньё, Хосепа Гвардиола и Арсена Венгер точно не будут тренировать ПСЖ. Дилема: у ПСЖ появились проблемы или у автора мозги отсутсвуют??
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boko56
1444662616
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в хоккее, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - Fixedkhl.com
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nim-
1444663088
Венгер из Арсенала уйдет если только на пенсию. Пеп в МС. Вот Моура уже к зимнему окну в Париж погонят, наверное.
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liver2015
1444664392
Я думаю Анчелотти пойдет в ПСЖ
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boi1231
1444682861
Гвардиола,Венгер понятно,а этого одноразово зачем сюда приписали?
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