Моуринью, Гвардиола и Венгер претендуют на пост главного тренера «ПСЖ»

Руководство "ПСЖ" рассматривает возможность приглашение на пост главного тренера команды Жозе Моуринью, Хосепа Гвардиолы и Арсена Венгера.

В данный момент главному тренеру парижан Лорану Блану ничего не угрожает, владельцы французского гранда довольны его работой. Однако их мнение может измениться, если команда не выполнит свою задачу в Лиге чемпионов. Сообщается, что перед Бланом поставлена цель попасть как минимум в полуфинал турнира.

Кроме того, Блан может чувствовать себя спокойно до тех пор, пока Моуринью, Гвардиола и Венгер остаются при работе. Ни один из специалистов не собирается покидать свой пост до окончания сезона.