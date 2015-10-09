Чалый утвержден главным тренером «Рубина»

Ну все пердив ждёт , кстати когда центральный рынок переезжает на казан арену?
Исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Валерий Чалый утвержден в роли постоянного наставника казанской команды.
Ранее сообщалось, что испанский специалист Пако Айстэрана может уже в скором времени занять позицию главного тренера клуба из столицы Татарстана. Еще одним претендентом на должность являлся наставник оренбургского "Газовика" Роберт Евдокимов.
После 11 туров Премьер-лиги "Рубин", набрав семь очков, занимает 13-е место в турнирной таблице. После отстваки Рината Билялетдинова казанцы под руководством Валерия Чалого в семи встречах одержали лишь одну победу.