Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Чалый утвержден главным тренером «Рубина»

    Исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Валерий Чалый утвержден в роли постоянного наставника казанской команды.

    Ранее сообщалось, что испанский специалист Пако Айстэрана может уже в скором времени занять позицию главного тренера клуба из столицы Татарстана. Еще одним претендентом на должность являлся наставник оренбургского "Газовика" Роберт Евдокимов.

    После 11 туров Премьер-лиги "Рубин", набрав семь очков, занимает 13-е место в турнирной таблице. После отстваки Рината Билялетдинова казанцы под руководством Валерия Чалого в семи встречах одержали лишь одну победу.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      майкл 9 октября 2015, 20:28

      Ну все пердив ждёт , кстати когда центральный рынок переезжает на казан арену?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Германн 9 октября 2015, 18:00

      "Рубин", можно считать, начинает отЧаливать от РФПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      рамай 9 октября 2015, 16:55

      кутагым инде, одним словом......

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11