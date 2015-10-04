Гусев: «Динамо» — моя молодость, ЦСКА — моя любовь»

Бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Ролан Гусев рассказал о своих ожиданиях от очного дерби этих команд в рамках 11-го тура РФПЛ.

«Динамо» для меня – это молодость. Я вырос в динамовской детско-юношеской школе, потом играл за «Динамо». ЦСКА – это большая любовь, все мои победы и трофеи были завоеваны в составе ЦСКА. Сегодня мои симпатии будут на стороне «армейцев».



ЦСКА не может выиграть у «Динамо» на протяжении шести лет? Наверное, динамовские поклонники хотели бы поменяться: шесть лет не выигрывать у ЦСКА, но при этом всегда быть наверху, играть в Лиге чемпионов, становиться чемпионами», — заявил Гусев.