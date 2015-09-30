Джеррард: «У Месси больше командных действий, чем у Роналду»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Легенда «Ливерпуля» отдал предпочтение Месси.

«Я предпочел бы, наверное, Месси, поскольку в его игре больше командных действий. Он способен отдать больше результативных передач. Все мы счастливые люди, потому что живем с ними в одну эпоху. Роналду и Месси – два игрока, которых я действительно опасался. В заключительной трети поля их не остановить, эти двое с другой планеты» - говорит Джеррард.