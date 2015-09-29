Ломбертс: «Бельгия из-за отсутствия лимита превратилась в футбольную помойку»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Гента» поделился своим мнением о бельгийском чемпионате.

«Большое количество легионеров – это типично бельгийская фишка, достаточно посмотреть на все остальные команды чемпионата. Нет каких-то строгих ограничений по легионерам. Из-за этого Бельгия превратилась в помойку европейского футбола. Соберут по дешевке тридцать иностранцев и надеются, что хотя бы двое из них смогут заявить о себе. А потом наваривают на их продаже в какой-нибудь топ-чемпионат. Создавшаяся ситуация – это главный позор бельгийского футбола. Местная молодежь практически не получает шансов и вынуждена уезжать за границу.

Нынешнее поколение – самое талантливое в истории бельгийского футбола. То, что все эти ребята родились в одно и то же время в такой маленькой стране, – в большей степени везение, чем результат какой-то скрупулезной работы. Если обратите внимание, подавляющее большинство игроков сборной играют в заграничных чемпионатах.

Бельгийцы хотят, чтобы в клубах играло больше своих воспитанников, но сами клубы предпочитают легионеров. Я ничего не имею против иностранцев, просто обидно за молодых бельгийских ребят. У меня много друзей бельгийцев, которые по своему уровню не хуже этих легионеров. Но шансов им не дают, потому что содержать иностранца в Бельгии намного дешевле», – рассказал Ломбертс.