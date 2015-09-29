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  • Лепехин: «Конфликт Лодыгина и Анюкова не должен повлиять на исход встречи»

Лепехин: «Конфликт Лодыгина и Анюкова не должен повлиять на исход встречи»

29 сентября 2015, 15:35
3

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин рассказал о своих ожиданиях от игры сине-бело-голубых в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Гента».

«Фаворитом сегодняшнего матча является «Зенит», надеюсь, он сегодня победит. Подбор игроков у него намного лучше. Я не очень слежу за Бельгией. Но очевидно, что статус питерского клуба и команды повыше.

Я слышал о конфликте Александра Анюкова и Юрия Лодыгина. В СМИ появляется противоречивая информация. Официально клуб заявляет, что ничего не случилось и ничего не было. Если драка была, то это не скажется положительно. Что касается сегодняшней игры, я думаю, такие мелкие конфликты не должны влиять на исход встречи. Лига чемпионов – это серьезный турнир, и все футболисты стремятся в нем участвовать.

Такие мелкие конфликты могут лишь незначительно повлиять на подготовку к этому матчу и настрой «Зенита». Игр «Гента» я не видел, но читаю разную информацию. Ничего не могу сказать о состоянии бельгийцев. Стоит отметить, что чемпионат Бельгии не превосходит чемпионат России. У «Зенита» должно быть больше преимуществ, в отличие от первой игры с испанцами», – отметил Лепехин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Гент Анюков Александр Лодыгин Юрий
Комментарии (3)
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Сармат Ростов
1443531470
Милые бранятся -только тешатся! Ну поплюются ещё разок. Всё будет хорошо)))
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n272nm
1443536286
Надеюсь, что Лодыгина сегодня в воротах не будет.
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