Молло извинился за свое удаление на русском языке

Хавбек "Крыльев Советов" Йоан Молло принес извинения за свое удаление в матче против "Динамо" и попросил прощения у арбитров встречи.

"Я хочу попросить прощение за сегодняшнее удаление, так же приношу извинения и арбитру матча. Я всегда хочу добиваться лучших результатов для моей команды, я не грубый игрок и стараюсь придерживаться честной игры. Надеюсь поскорее исправиться и получить шанс сыграть в следующем матче за мою команду", - по-русски написал Молло на своей странице в Instagram.