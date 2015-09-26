Энрике: «В пропущенных голах нет вины тер Штегена - за оборону отвечает вся команда»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выступил в защиту голкипера Марка-Андре тер Штегена, который в последнее время подвергается критике за пропущенные голы.

«Я понятия не имею, что там про него говорят или пишут, я не буду комментировать критику в адрес тер Штегена.

Вообще привычка к постоянной критике в свой адрес должна быть в крови у профессионального спортсмена. А позиция вратаря – это особый случай. Любое удачное или неудачное действие голкипера сразу видно всем.

В голах, которые мы на сегодня пропустили, нет вины конкретно Браво, тер Штегена или Масипа. За это отвечает вся команда», – сказал Энрике.