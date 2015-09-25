Два сектора стадиона «Велодром» будут временно закрыты из-за поведения фанатов «Марселя»

«Марсель» наказан временным закрытием двух секторов своего стадиона за поведение болельщиков во время матча Лиги 1 против «Лиона» (1:1).

Напомним, что матч «Марсель» - «Лион» был остановлен во втором тайме из-за того, что фанаты хозяев бросали на поле и в игроков посторонние предметы, в том числе и файеры. Таким образом болельщики реагировали на футболиста «Лиона» Матье Вальбуэна, который когда-то выступал за «Марсель». Ему мешали исполнять угловые, из-за чего игроку потребовалась помощь шестерых стюардов.

Сектора «Велодрома» будут закрыты как минимум до 15 октября. Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции проводит подробное расследование всех обстоятельств, после чего будет принято новое решение.