Примера. «Сельта» разгромила «Барселону» и другие результаты

В матче пятого тура Примеры «Барселона» впервые потеряла очки, крупно уступив «Сельте». Счет в матче открыл Нолито, после чего дублем отметился Аспас. В концовке встречи команды обменялись голами - забили Неймар и Гуидетти - установив окончательный счет - 4:1.

В других матчах тура «Райо» обыграл «Спортинг», а «Леванте» вырвал ничью у «Эйбара».

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

Сельта – Барселона - 4:1 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Нолито, 26; 2:0 – Аспас, 30; 3:0 – Аспас, 56; 3:1 - Неймар, 79; 4:1 - Гуидетти, 81.

Леванте – Эйбар 2:2 - (0:1)

Голы: 0:1 – Бастон, 11; 0:2 – Бастон, 48; 1:2 – Моралес, 52; 2:2 - Дейверсон, 90.

Райо Вальекано – Спортинг - 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Трасхоррас (с пенальти), 40; 2:0 – Гуэрра, 48; 2:1 – Джони, 50.