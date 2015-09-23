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Примера. «Сельта» разгромила «Барселону» и другие результаты

23 сентября 2015, 22:51
7

В матче пятого тура Примеры «Барселона» впервые потеряла очки, крупно уступив «Сельте». Счет в матче открыл Нолито, после чего дублем отметился Аспас. В концовке встречи команды обменялись голами - забили Неймар и Гуидетти - установив окончательный счет - 4:1.

В других матчах тура «Райо» обыграл «Спортинг», а «Леванте» вырвал ничью у «Эйбара».

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

Сельта – Барселона - 4:1 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Нолито, 26; 2:0 – Аспас, 30; 3:0 – Аспас, 56; 3:1 - Неймар, 79; 4:1 - Гуидетти, 81.

Леванте – Эйбар 2:2 - (0:1)

Голы: 0:1 – Бастон, 11; 0:2 – Бастон, 48; 1:2 – Моралес, 52; 2:2 - Дейверсон, 90.

Райо Вальекано – Спортинг - 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Трасхоррас (с пенальти), 40; 2:0 – Гуэрра, 48; 2:1 – Джони, 50.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Барселона Сельта Леванте Эйбар
Комментарии (7)
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KA_2
1443038296
вот это да нежданчик !
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Killofwrath
1443038387
реализация у Барсы была кошмар... могли забить голов 10. в принципе и сельта тоже нескольких не досчиталась. Пике - кадр.
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ESPANOL
1443039541
Что и следовало ожидать! О чем я и говорил! Хорошо, что это произошло сейчас, в начале сезона. Стоя или ползая, как мухи в холод, не выиграешь у мотивированного соперника. Барса сыграла точно так же, как и в предыдущих играх, плюс Пике учудил, что с ним бывает. А вот Сельта летала и хотела выиграть гораздо сильнее этих пижонов, что она блестяще и сделала и с чем я ее и поздравляю!
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Lexx1k
1443041534
Сельта что то реально может! Это жесть не припомню что бы так Барселону унижали в чемпионате...... 1-0,2-1,2-0 от Сельти можно было ждать в фантазиях... но разгром сильнейшей команды мира....... НИКАК
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Димон Алма-Ата
1443062671
Великий и ужасный Месси напугать не смог
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tiamo_INTER
1443064171
Пике теперь надеюсь спустится с небес. А то слишком много говорил.
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Витус Беринг
1443064963
Потрясающе. Доигрались.
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