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    Кубок России. «Крылья Советов» в гостях одолели «Тамбов»

    Самарские "Крылья Советов" в напряженном поединке в Тамбове вырвали путевку в 1/8 финала Кубка России. Сделать это гостям удалось за пять минут до конца основного времени матча. Решающий гол на счету полузащитника "крылышек" Ибрагима Цаллагова.

    Кубок России. 1/16 Финала

    Тамбов - Крылья Советов (Самара) - 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 — Чернышов, 5; 1:1 — Чочиев, 16; 2:1 — Часовских, 45+3; 2:2 — Родич, 57; 2:3 — Цаллагов, 85.

    Тамбов: Гавиловский, Михалев, Зимулька, Рыбин, Васильев, Чернышов (Свистунов, 69), Зяблов, Поярков, Григорян (Коротков, 58), Спицын, Андреев (Часовских, 8).

    Крылья Советов: Лобанцев, Ятченко, Бурлак, Надсон, Симайс, Родич (Корниленко, 75) (Драгун, 90), Цаллагов, Померко, Горбатенко, Чочиев, Яковлев (Молло, 58).

    Предупреждения: Чернышов, 17; Родич, 47; Михалев, 58; Симайс, 82.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 17:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      RomaKalinin 23 сентября 2015, 18:10

      В Самаре пусть всем городом пойдут за здоровье судьи свечки ставят. Иначе вылетели бы из кубка.

      1
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      Рейтинг: +10

      RomaKalinin > fcsmRomik 23 сентября 2015, 19:53

      еще и желтых сколько не дал. штук 15.

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      Рейтинг: +10

      RomaKalinin > fcsmRomik 23 сентября 2015, 20:44

      вот и результат. я судью разорвать готов был.

      -1
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