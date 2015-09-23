Сергей Иванов рассудит «Спартак» и «Зенит»

Сегодня стали известны бригады судей, которые будут обслуживать матчи 10-го тура российской Премьер-лиги.

26 сентября

ЦСКА – "Локомотив" – Сергей Карасев (Москва)

"Анжи" – "Уфа" – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

"Спартак" – "Зенит" – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

27 сентября

"Крылья Советов" – "Динамо" – Сергей Костевич (Курск)

"Краснодар" – "Терек" – Алексей Еськов (Москва)

"Рубин" – "Урал" – Александр Егоров (Саранск)

28 сентября

"Амкар" – "Мордовия" – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

"Ростов" – "Кубань" – Сергей Куликов (Саранск).