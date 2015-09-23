Сергей Иванов рассудит «Спартак» и «Зенит»

Сегодня стали известны бригады судей, которые будут обслуживать матчи 10-го тура российской Премьер-лиги.
26 сентября
ЦСКА – "Локомотив" – Сергей Карасев (Москва)
"Анжи" – "Уфа" – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
"Спартак" – "Зенит" – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
27 сентября
"Крылья Советов" – "Динамо" – Сергей Костевич (Курск)
"Краснодар" – "Терек" – Алексей Еськов (Москва)
"Рубин" – "Урал" – Александр Егоров (Саранск)
28 сентября
"Амкар" – "Мордовия" – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
"Ростов" – "Кубань" – Сергей Куликов (Саранск).
Источник: Бомбардир.ру