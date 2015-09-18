Луческу: «Роналду можно вручать премию за нечестную игру»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу раскритиковал нападающего «Реала» Криштиану Роналду. По мнению румынского специалиста, игрок мадридцев провоцировал судей на решения в пользу «Реала» во время матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (4:0).

«Наверное, Роналду можно вручать премию non-fair play. Он спровоцировал пенальти, которого не было. И каждый раз судья боялся его протестов, принимая решение в пользу мадридцев. Кроме пенальти, Роналду спровоцировал первую карточку Степаненко, а также штрафной, которого не было. Я повторюсь: это великие игроки. К сожалению, они пытаются любыми способами добиться положительного результата – лишь бы забить самому», – говорит Луческу.