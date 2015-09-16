Бенитес: «Черышев может заменить Бэйла»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал о степени повреждения футболистов, замененных по ходу матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером» (4:0).

«У Бэйла спазм в икроножной мышце, и мы должны подождать день-два, чтобы знать степень его повреждения. У Рамоса и Варана просто ушибы. По поводу них я настроен оптимистично. В ситуации с Бэйлом надо повременить.



Если Бэйл не будет готов, кто угодно может выйти вместо него. Ковачич вышел на поле из-за характеристик соперника, но в будущем это могут быть Хесе, Черышев или Лукас Васкес», - сказал Бенитес.