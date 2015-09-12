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Луческу: «Реал» не будет так обороняться, как «Металлист»

12 сентября 2015, 00:55

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Металлистом» (0:5) в матче седьмого тура УПЛ. По мнению наставника, это была скорее тренировка, чем полноценный матч.

«Когда выигрываешь 5:0, комментировать что-то очень сложно. Нам был тяжело до первого гола, соперник хорошо и дисциплинированно оборонялся. После того, как мы забили, они раскрылись и позволили нам проводить быстрые контратаки, а это наш козырь. В целом, я доволен хорошей тренировкой, но не более того», - заявил Луческу.

Также румынский специалист упомянул предстоящую встречу «Шахтера» с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Давайте будем серьезными. «Реал» не будет так обороняться, как «Металлист». В Мадриде, вероятно, придется обороняться нам. Наоборот, хотелось увидеть давление на нашу оборону. Посмотреть, как она справится. Но в последние пять минут мы много ошибались в обороне. Также у нас страдает последний пас при контратаках. Мы хорошо контратаковали и могли забить еще».

Источник: iSport.ua
Украина. Премьер-Лига Украина Шахтер Металлист Реал Луческу Мирча
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