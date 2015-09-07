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    Аленичев: «Молодежь похвалишь, и они начнут деградировать»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что обратил внимание на группу игроков «Спартака-2». В частности, наставник высказался о возможном переводе в основную команду нападающего Владимира Обухова, который сегодня принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Волгой» (1:0).

    «В «Спартаке-2» мне понравилась группа игроков, которых я не хотел бы называть, потому что молодежи скажешь, и они начнут деградировать. Я знаю, что у Обухова скоро свадьба, сейчас таким красивейшим голом он сделал себе подарок. Володя после травмы восстанавливается, я слежу за ним очень давно, если он продолжит играть так, то скоро он будет тренироваться с основной», - говорит Аленичев.

    Также специалист прокомментировал будущую игру «Спартака» в 1/16 Кубка России с той же «Волгой».

    «В Кубке против «Волги» наш ждет тяжелая игра, я на 100% уверен, что «Волга» будет играть на контратаках с массивной обороной».

    Источник: Р-Спорт

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    07.09.2015 20:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      Арторикс 7 сентября 2015, 21:56

      Соединить Спартак и Спартак2 воедино ! Спартак 3 получился б ? И напролом ! На римские легионы у ворот Империи !

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