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  • Билялетдинов: «Настояв на сохранении игроков, нарушил бы корпоративную этику, но интересы дела не пострадали бы»

Билялетдинов: «Настояв на сохранении игроков, нарушил бы корпоративную этику, но интересы дела не пострадали бы»

2 сентября 2015, 11:40
2

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал, что не принимал участия в трансферных делах клуба, чтобы избежать разговоров о коррумпированности. Специалист признал, что казанцам следовало приложить всех усилий для сохранения в команде Сезара Наваса, Сердара Азмуна и Павла Могилевца.

По команде сильно ударил уход Наваса. Что случилось?

- Ударил – не то слово. В мае, когда у Сезара закончился контракт, я сказал ему: «Ты мне нужен, и я буду прилагать усилия, чтобы ты остался в команде». Но потом, когда надо было вести переговоры о продлении и оставлять игрока, из клуба получил ответ о том, что игрока в команде не будет.

- Спрашивали, почему?

- Конечно. Мне сказали, что условия, которые выдвинул он, не устраивают нас, а те, что выдвинули мы, не устроили его. Я опять спросил, почему? Ответ был такой – что я изначально пришел с условием, что в трансферных делах тренер не участвует.

- Тогда я спрошу: почему?

- Чтобы избежать обвинений в коррумпированности. В лоббировании, в заинтересованности. В общем, в переговорах с игроками я не участвовал.

- Кому вы верите больше в этой истории – Навасу или официальным клубным структурам?

- Игроку. С ним я работал больше года, претензий к нему никаких. Парень -- профессионал, да, возраст, но опыт и харизма – сильная его сторона.

- Почему ушел Азмун?

- Никаких конфликтов с ним не было. Да, вы говорили еще о «конфликте» с Канунниковым… Я сильно удивлюсь, если у кого-то когда-то будет конфликт с Максом. Парень-то золотой! А Азмун… Когда я спросил о нем, мне дали ответ, что человек играть не хочет и не будет, у него высокие запросы по зарплате. Я стал дискутировать, ультиматумов он не ставил. Ответ был категоричным – его в команде не будет.

- Может, потому, что его считают бердыевским игроком.

- Версию такую слышал, но не хочу обсуждать. Я говорю за свои отношения с Азмуном. С ним занималась вся наша тренерская бригада, чтобы подтянуть парня в нужные кондиции.

- Какие свои ошибки признаете?

- Не настоял на сохранении Наваса, надо было идти на самый верх и отстаивать свою правоту. Плюс Могилевец и Азмун. Такой поход стал бы нарушением корпоративной этики, но интересы дела не пострадали бы.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Навас Сесар Могилевец Павел Азмун Сердар Билялетдинов Ринат
Комментарии (2)
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Garrincha58
1441194604
казанские акулы сожрали самого Бердыева а уж Билла и подавно проглотили так что хозяева жизни пусть сами тренируют Рубин если спецам не доверяют такая же ситуация и в Кубани да и в Урале наверное
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Nesterenko
1441241225
Короче руководство само конкретно затупило, а виноват тренер, типичный российский футбол.
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