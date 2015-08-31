Григорян – новый главный тренер «СКА-Энергии»

Известный специалист Александр Григорян стал новым главным тренером хабаровского «СКА-Энергии». Его полномочия вступили в силу уже сегодня, и Григорян находится на скамейке в домашнем матче против воронежского «Факела» в рамках 9-го тура ФНЛ, протекающего в данный момент (0:1, идет первый тайм).

Ранее 48-летний российский специалист являлся главным тренером «Нижнего Новгорода», «Химок», «Луча-Энергии» и «Тосно». Отметим также, что Григорян уже работал в хабаровском клубе в 2011-12 годах.