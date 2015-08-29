«Интернасьонал» начал переговоры по продлению аренды Витиньо

«Интернасьонал» заинтересован в продлении аренды нападающего ЦСКА Витиньо, в связи с чем вступил в переговоры по поводу ее возможных условий, Radio Gaucha.

Действующее соглашение рассчитано до конца этого сезона, при этом по истечении этого срока бразильский клуб имеет право выкупить 21-летнего футболиста за 10 миллионов евро. Однако эта сумма слишком велика для «Интернасьонала».

Напомним, в январе бразильцы заплатили за аренду игрока армейцев 250 тысяч евро.

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