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    Видеотрансляция матча «Ростов» - «Амкар» - на «Бомбардире»

    «Ростов» в минувшем туре потерпел только первое поражение в чемпионате. Руководство клуба и тренерский штаб создают амбициозную команду, которая уже в скором времени собирается замахнуться на ведущие позиции в российском футболе. Матч с «Амкаром» - хорошая возможность для подопечных Бердыева прервать трехматчевую ничейную серию на своем поле и наконец-то одержать первую победу перед своими болельщиками, что позволит ростовчанам вплотную приблизиться к лидирующей группе из четырех команд.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» - «Амкар». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 18:56
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